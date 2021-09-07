В Нижегородскую область прибыли военные для участия в учении "Запад-2021"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные воинские контингенты из 7 стран прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) "Запад-2021" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что иностранные военнослужащие пройдут ознакомление с площадками проведения учения, проведут пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ. Первые совместные тренировки иностранных воинских контингентов перед активной фазой учения "Запад-2021" начались 6 сентября. Военнослужащие отработают взаимодействие с использованием полученного вооружения в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими, информирует пресс-служба.

Стратегическое учение пройдет с 9 по 15 сентября на пяти полигонах в Белоруссии и на девяти полигонах, расположенных на территории России.

9 сентября состоится церемония открытия маневров на полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область Белоруссии).

В учении примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

В учении также примут участие около 2 тыс. военнослужащих от государств-членов ОДКБ, ШОС и других стран.