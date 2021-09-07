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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел спутник дистанционного зондирования "Гаофэнь-5" на орбиту Земли, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая (CCTV).

Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту двухступенчатой ракетой-носителем "Чанчжэнь-4C". Запуск состоялся с космодрома Тайюань в 6:01 по Московскому времени.

Это 32-й запуск Китая в этом году.

"Гаофэнь-5" оборудован коротковолновой гиперспектральной камерой высокой четкости, детектором парниковых газов, инфракрасным детектором атмосферных условий в высоком разрешении, а также инструментарием для отслеживания различных природных явлений. Спутник выводится на солнечно-синхронную орбиту высотой около 705 километров.

Семейство спутников дистанционного зондирования "Гаофэнь" используется в рамках государственной программы Китая по созданию спутниковой системы для круглосуточного наблюдения за Земной поверхностью в высоком разрешении (CHEOS), одобренной правительством в 2010 году.

По плану китайских властей, в ходе реализации CHEOS должна быть создана спутниковая система, способная предупреждать о возникновении природных катаклизмов, прогнозировать погоду, оценивать урожайность в различных районах Китая, а также отслеживать работу ирригационных систем и перспективы экономического роста регионов страны.

Первый запуск спутника "Гаофэнь" (GF-1) в рамках государственной программы был осуществлен 26 августа 2013 года с космодрома Цзюцюань с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Помимо китайского спутника на орбиту были выведены три микроспутника других стран – Аргентины, Эквадора и Турции.

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