Тайфун "Чанту" приближается к берегам Тайваня

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Быстро набирающий силу тайфун "Чанту" приближается к берегам Тайваня, сообщает в среду CNN со ссылкой на американский Объединенный центр по предупреждению о тайфунах (JTWC).

По данным JTWC, за 36 часов "Чанту" перешел из категории тропической депрессии в категорию тайфунов и продолжает набирать силу. Максимальная скорость порывов ветра в зоне действия "Чанту" достигает 233 км/ч. Ожидается, что в ближайшие часы тайфун будет переквалифицирован в супертайфун.

Пока по траектории движения тайфуна невозможно предсказать, затронет ли он Тайвань,или сразу обрушится на юг материковой части Китая. Судя по скорости, с которой "Чанту" движется сейчас, он должен будет дойти до суши либо в субботу, либо в воскресенье.