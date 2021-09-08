Матвиенко раскритиковала ПА ОБСЕ за нападки на Россию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет вынуждена пересмотреть свое отношение к этой структуре, если там будут нарушать нормы регламента и принимать политизированные решения в отношении РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы отмечали неоднократные нарушения регламента. Поэтому мы призываем и очень просим вас, уважаемая госпожа председатель, обеспечить подлинно демократический характер работы ПА ОБСЕ и принятие резолюций и решений в строгом соответствии с правилами и регламентом. В противном случае мы, делегация Федерального Собрания, вынуждены будем пересмотреть свое отношение к Парламентской ассамблее ОБСЕ", - сказала Матвиенко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт "на полях" Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

По ее словам, вместо работы над объединительной и созидательной повесткой "в ПА ОБСЕ нарастает конфронтационная риторика, что для нас является абсолютно неприемлемым, и принятие политизированных резолюций в адрес то одной, то другой страны".

"Прошедшая недавно в удаленном формате ежегодная сессия ПА ОБСЕ в очередной раз целенаправленно использовалась для нападок на Россию, причем беспочвенных и бездоказательных", - сказала Матвиенко.

На этой сессии, по ее словам, были допущены грубые нарушения правил, что недопустимо, и делегация РФ вынуждена была покинуть заседание ПА ОБСЕ.

При этом, отметила спикер СФ, Россия всегда рассматривала Парламентскую ассамблею ОБСЕ как очень эффективную площадку для многостороннего парламентского "равноправного диалога".

"Более того, мы считаем, что, учитывая характер ОБСЕ, ее географический охват, ОБСЕ в целом, ПА ОБСЕ могли бы еще большую роль играть в вопросах обеспечения общеевропейской безопасности, в вопросах сотрудничества и поиска путей решения тех новых вызовов, которые мы все сейчас переживаем", - сказала Матвиенко.

По мнению российской стороны, приоритетом должен быть поиск объединительной, созидательной повестки, которая бы позволяла реагировать на самые сложные вопросы, отметила она.

"Скажем, как нам вместе побороть последствия ковида и в экономической сфере, в сфере защиты наших граждан, как нам вместе климатическую повестку продвигать", - добавила спикер СФ.

Кроме того, произошедшее в Афганистане не только является колоссальной гуманитарной катастрофой для данной страны, но и бросает серьезные вызовы как для Европы, так для России и всех региональных государств, отметила Матвиенко.