Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent в 2021 году до $68,6

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $68,71 до $68,61 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Цены на нефть Brent и WTI снижались в первой половине августа, чему способствовали увеличение добычи нефти ОПЕК+ и сокращение мирового спроса на нефть в ответ на рост числа случаев COVID-19. Цены обеих эталонных марок достигли минимальных значений за месяц 20 августа: Brent - $65 за баррель, а WTI - $62 за баррель.

Спотовые цены на нефть марки Brent в августе составляли в среднем $71 за баррель, что на $4 за баррель ниже, чем в июле. "Цены на нефть Brent выросли за последний год в результате устойчивого роста мировых запасов нефти, который в среднем составил 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине 2021 года. Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent останутся близкими к текущим уровням до конца 2021 года, составив в среднем $71 за баррель в четвертом квартале 2021 года", - отмечается в прогнозе.

При этом EIA сохранило прогноз средней цены Brent на 2022 год в $66 за баррель.

"Мы ожидаем, что в 2022 году рост добычи в странах ОПЕК+, США и других странах, не входящих в ОПЕК, будет опережать замедление роста мирового потребления нефти и способствовать снижению цен на нефть Brent до среднегодового уровня $66 за баррель", - пишет EIA.

Минэнерго США

Новости

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

Пандемия коронавируса

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');