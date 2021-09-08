Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent в 2021 году до $68,6

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $68,71 до $68,61 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Цены на нефть Brent и WTI снижались в первой половине августа, чему способствовали увеличение добычи нефти ОПЕК+ и сокращение мирового спроса на нефть в ответ на рост числа случаев COVID-19. Цены обеих эталонных марок достигли минимальных значений за месяц 20 августа: Brent - $65 за баррель, а WTI - $62 за баррель.

Спотовые цены на нефть марки Brent в августе составляли в среднем $71 за баррель, что на $4 за баррель ниже, чем в июле. "Цены на нефть Brent выросли за последний год в результате устойчивого роста мировых запасов нефти, который в среднем составил 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине 2021 года. Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent останутся близкими к текущим уровням до конца 2021 года, составив в среднем $71 за баррель в четвертом квартале 2021 года", - отмечается в прогнозе.

При этом EIA сохранило прогноз средней цены Brent на 2022 год в $66 за баррель.

"Мы ожидаем, что в 2022 году рост добычи в странах ОПЕК+, США и других странах, не входящих в ОПЕК, будет опережать замедление роста мирового потребления нефти и способствовать снижению цен на нефть Brent до среднегодового уровня $66 за баррель", - пишет EIA.