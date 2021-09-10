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Власти закрыли базу ВВС США в Огайо для проверки сообщений о стрельбе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - База американских ВВС "Райт-Паттерсон" в американском штате Огайо закрыта после сообщений о стрельбе на ее территории, сообщило командование 88-го крыла авиабазы в твиттере.

"Примерно в 9:25 вечера (04:25 мск пятницы) сотрудники экстренных служб отреагировали на сообщение о стрельбе в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Силы безопасности в настоящее время прочесывают здание. База закрыта".

Подробности не приводятся.

США Огайо Райт-Паттерсон

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