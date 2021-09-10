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Экс-президент Португалии Жоржи Сампайю скончался в возрасте 81 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Португалии ушел из жизни бывший президент страны Жоржи Сампайю, ему был 81 год, сообщает в пятницу RTP.

Сампайю госпитализировали в Лиссабоне в конце августа, поскольку он почувствовал себя плохо, у него были проблемы респираторного характера.

Политик на протяжении долгих лет занимал высокопоставленные посты в Португалии, в частности, он провел два срока на посту президента Португалии - с 1996 по 2006 год. В 1989 году его избрали лидером Социалистической партии, затем он занял пост мэра Лиссабона и работал на этом посту до 1995 году.

После окончания второго президентского срока он стал спецпредставителем генсека ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом. В 2013 году Сампайю организовал глобальную платформу для молодых сирийских студентов, чтобы решить проблему доступа к образованию в связи с войной в Сирии.

Португалия Жоржи Сампайю

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