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Российский турист упал с 40-метровой скалы в Абхазии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Турист из Башкирии (Россия) погиб в Абхазии, упав со скалы в селе Захаровка Гульрипшского района, близ Шакуранского водопада, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Как отмечается в сообщении, 36-летний житель города Белобой Алексей Ветров упал с сорокаметровой высоты и погиб от полученных травм.

Спасатели донесли тело от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в Сухум в морг республиканской больницы.

Абхазия Башкирия

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