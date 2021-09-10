Посольство РФ в Афганистане работает, члены семей дипломатов отправлены на родину

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия оптимизировала работу своего посольства в Кабуле и вывезла оттуда женщин и детей после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали, там фактически все члены семей - женщины и дети - уехали", - сказал он в пятницу на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

По словам Лаврова, в российской дипмиссии в Кабуле остался "боеспособный коллектив, и они очень полезную информацию нам поставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами".