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Британскую королеву Елизавету II назвали сторонницей движения BLM

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II и британская королевская семья являются сторонниками движения Black Lives Matter (BLM), заявил в интервью телеканалу Channel 4 первый чернокожий лорд-лейтенант королевского двора Кен Олиса.

"Ответ, очевидно, да", - заявил Олиса, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я обсуждал с королевской семьей расовый вопрос, особенно в течение последних 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом", - добавил лорд-лейтенант.

По его словам, эта тема является "крайне актуальной".

"(Члены королевской семьи - ИФ) рьяно заботятся о том, чтобы наш народ разделял единые ценности", - дополнил Олиса.

Он отметил, что необходимо найти способ, как "общество сможет устранить существующие барьеры".

Движение Black Lives Matter появилось в 2013 году, но стало всемирно известным в 2020 году на фоне обострившейся борьбы с расовым неравенством в США. Протесты начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Великобритания Елизавета II Джордж Флойд

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