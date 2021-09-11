В Великобритании перехватили крупный груз наркотиков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании конфисковали две тонны кокаина, арестованы один британец и пять никарагуанцев, сообщило в субботу Национальное агентство по противодействию преступности в Лондоне.

Груз был обнаружен в четверг на яхте под флагом Ямайки, прибывшей к берегам Великобритании из региона Карибских островов. Яхту остановили сотрудники агентства в 80 милях (130 км) от британского порта Плимут.

Оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 160 млн фунтов стерлингов.