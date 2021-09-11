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В столице Чили прошла манифестация в память жертв переворота 1973 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Массовая манифестация в память жертв военного переворота 1973 года в Чили состоялась в субботу в столице страны Сантьяго, сообщает "Радио Кооператива".

В ней приняли участие представители социальных, профсоюзных, правозащитных движений, многие несли плакаты с лозунгом "Правда и справедливость" и фотографиями родственников, погибших или пропавших без вести в период военной диктатуры.

По сообщению чилийского "Радио Кооператива", в целом шествие прошло спокойно, однако некоторые манифестанты все же начали забрасывать петардами полицейские автомобили, стоявшие у президентского дворца "Ла-Монеда". Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

В ночь на 11 сентября произошли столкновения в одном из предместий чилийской столицы, где молодежь начала жечь на улице покрышки.

Массовые акции, часто сопровождаемые волнениями, проходят 11 сентября в Чили практически ежегодно. В этот день в 1973 году в стране был совершен военный переворот, в результате которого было свергнуто правительство социалиста Сальвадора Альенде, и к власти пришла военная хунта генерала Аугусто Пиночета, которая руководила страной до 1990 года. За эти 17 лет было убито или пропало без вести более 3 тыс. человек.

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