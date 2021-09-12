Япония и Вьетнам подписали соглашение о поставках вооружения и оборонных технологий

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Япония и Вьетнам подписали соглашение о поставках вооружения и оборонных технологий после встречи министров обороны двух стран. Об этом сообщает Associated Press.

Японского министр Нобуо Киси во время переговоров со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом добавил, что оба государства также планируют укрепить оборонные связи при помощи совместных учений и других средств. Стороны проработают детали соглашения в ходе последующих встреч.

В министерстве обороны Японии отметили, что министры подтвердили важность сохранения свободы навигации и полетов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничества различных областях обороны, включая кибербезопасность.

Киси также высказал несогласие Японии с любыми односторонними попытками изменить статус-кво путем принуждения и усиления напряженности, однако не указал, чьи действия он имел в виду.

Проведение переговоров Киси с Фан Ван Зянгом совпали по времени с визитом в Ханой министра иностранных дел КНР Ван И. Япония и Китай имеют территориальные разногласия по поводу контролируемых Токио островой Сенкаку, которые в Пекине называют Дяоюйдао.

Ранее Вьетнам посетила вице-президент США Камала Харрис. Она обвинила Китай в продолжении политики "давления" и "запугивания" стран Юго-Восточной Азии и в Южно-Китайском море, а также пообещала, что Вашингтон будет стремиться к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.