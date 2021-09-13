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Четверо человек пострадали после взрыва жилого дома недалеко от Атланты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в пригороде Атланты (штат Джорджия) произошел взрыв, в результате которого трехэтажное здание частично обрушилось и четыре человека получили незначительные травмы, сообщает Associated Press.

Причина взрыва пока неизвестна, однако местная коммунальная служба незадолго до инцидента получила звонок от местного жителя о сильном запахе газа, сообщает заместитель начальника пожарной службы округа Де-Калб Мелвин Картер. Он сказал, что 90% здания было обыскано, так как в разрушенном здании могли остаться пострадавшие, которые не могут выбраться.

Капитан пожарной команды Джезон Дэниелс сказал, что два человека пропали без вести. Частично обрушившееся здание и несколько других близлежащих зданий эвакуированы на время поисково-спасательных работ.

США Атланта

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