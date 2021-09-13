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Вокруг Капитолия установят заграждение в преддверии митинга правых

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Перед Капитолием в американской столице установят временные заграждения в преддверие митинга, который проведут сторонники республиканцев в поддержку заключенных участников беспорядков 6 января, сообщает в понедельник CNN.

Заграждения установят за сутки или двое до акции, запланированной на 18 сентября, и затем вскоре после нее уберут. Они не помешают движению транспорта.

Такое решение власти приняли в связи с опасениями возникновения новых беспорядков, поскольку в интернете возросло количество обсуждений этого мероприятия.

Митинг организует экс-сотрудник кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Сотрудники правоохранительных органов готовятся к возможным беспорядкам.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне 6 января, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ и нынешний президент США Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.

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