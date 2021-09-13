Вокруг Капитолия установят заграждение в преддверии митинга правых
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Перед Капитолием в американской столице установят временные заграждения в преддверие митинга, который проведут сторонники республиканцев в поддержку заключенных участников беспорядков 6 января, сообщает в понедельник CNN.
Заграждения установят за сутки или двое до акции, запланированной на 18 сентября, и затем вскоре после нее уберут. Они не помешают движению транспорта.
Такое решение власти приняли в связи с опасениями возникновения новых беспорядков, поскольку в интернете возросло количество обсуждений этого мероприятия.
Митинг организует экс-сотрудник кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Сотрудники правоохранительных органов готовятся к возможным беспорядкам.
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне 6 января, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ и нынешний президент США Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.