Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 в юго-западной китайской провинции Сычуань унесло жизни, по предварительным данным, двух человек, три человека получили ранения, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По сообщению китайской сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:33 четверга по местному времени (23:33 мск среды) на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Очевидцы свидетельствуют о значительных разрушениях в населенных пунктах. Власти направили в пострадавший район спасателей и медиков из административного центра Чэнду, других частей провинции.

Размеры разрушений и число жертв уточняется.

В 2008 году Сычуань серьезно пострадала от землетрясения, погибли, по официальным данным около 70 тыс. человек, 288 тыс. получили ранения.

Китай Сычуань

Новости

Франция возмутилась решением Австралии строить атомные подлодки в рамках альянса AUKUS

SpaceX запустила на орбиту корабль с коммерческим экипажем

SpaceX запустила на орбиту корабль с коммерческим экипажем

КНДР подтвердила испытательные запуски баллистических ракет

Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Apple сняла с продажи три популярных модели iPhone

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение "Спутника V"

Псаки заявила, что Байден доверяет председателю Комитета начштабов ВС США

Псаки заявила, что Байден доверяет председателю Комитета начштабов ВС США

Пассажирский самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге

Что произошло за день: среда, 15 сентября

Берлин пригрозил пересмотреть вопрос пребывания в Мали из-за ЧВК "Вагнер"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');