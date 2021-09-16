Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 в юго-западной китайской провинции Сычуань унесло жизни, по предварительным данным, двух человек, три человека получили ранения, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По сообщению китайской сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:33 четверга по местному времени (23:33 мск среды) на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Очевидцы свидетельствуют о значительных разрушениях в населенных пунктах. Власти направили в пострадавший район спасателей и медиков из административного центра Чэнду, других частей провинции.

Размеры разрушений и число жертв уточняется.

В 2008 году Сычуань серьезно пострадала от землетрясения, погибли, по официальным данным около 70 тыс. человек, 288 тыс. получили ранения.