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Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Британский предприниматель, создатель домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер в возрасте 81 года, сообщает The Guardian со ссылкой на его дочь.

По словам Белинды Синклер, ее отец умер дома в Лондоне в четверг утром после продолжительной болезни.

Синклер стремился создавать компактные и доступные вещи. Основанная им Sinclair Radionics выпустила в 1972 году карманный калькулятор толщиной менее сантиметра. Позднее он основал новую компанию Sinclair Research, первый домашний компьютер которой, ZX80, появившийся в 1980 году, стоил от 79,95 до 99,95 фунтов стерлингов - почти в пять раз дешевле аналогов того времени. ZX80 и следующая модель - ZX81 - сделали Синклера миллионером, но самым популярным был ZX Spectrum. Эта модель стала одной из самых продаваемых в Европе.

За свои заслуги в 1983 году Синклер был удостоен рыцарского звания.

Хроника 05 января 2019 года – 17 сентября 2021 годаУмершие знаменитости
Клайв Синклер

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