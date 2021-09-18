В ожидании выборов в Бундестаг

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - 26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, которые уже сейчас называют самыми волнительными за последнее десятилетие. Уходит канцлер, руководившая страной 16 лет, заслужившая авторитет не только в ФРГ, но также в ЕС и мировой политике. И впервые за 12 лет за неделю до начала голосования ни аналитики, ни рядовые немцы не могут даже предположить, кто же станет новым главой правительства.

Мы публикуем статью Марии Хорольской, научного сотрудника ИМЭМО РАН им.Е.М.Примакова, специально написанную на эту тему для "Интерфакса".

Вновь ждем коалицию ХДС/ХСС?

Еще недавно большинству политологов казалось, что наиболее вероятной будет приход к власти черно-зеленой коалиции партий ХДС/ХСС и Союз 90/Зеленые. Казалось, интрига заключалась лишь в том, смогут ли экологисты впервые получить пост канцлера. Однако, чем ближе были выборы, тем менее предсказуемым становился результат.

Хотели на масках заработать… !

Правящий блок партий ХДС/ХСС в настоящий момент стремительно теряет лидерские позиции (согласно опросам, в середине сентября за них готовы отдать голос лишь 22%). Снижение популярности началось с марта 2021 г., когда вскрылись масштабные злоупотребления служебными полномочиями депутатов от ХДС и ХСС, за денежное вознаграждение выступивших посредниками между поставщиками медицинских масок и министерством здравоохранения. Электоральная кампания партий также не вызвала интереса у избирателей, а предвыборную программу пресса уже назвала наиболее скучной и расплывчатой.

Однако основной проблемой христианских демократов стала потеря "фактора Меркель". Именно ее предпочитали многие избиратели, отдавая голос за блок партий. ХДС/ХСС не смогли найти достойную смену для канцлера. После долгой борьбы основными кандидатами на пост главы правительства стали неформальный наследник Меркель, председатель ХДС Армин Лашет и премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зедер. Несмотря на то, что Зедер входил в тройку наиболее популярных политиков Германии, христианские демократы все же поддержали своего представителя, а не председателя баварской партии. Подобное решение значительно ослабило блок, вызвав недовольство ХСС. К тому же избрание кандидатом на пост канцлера не повысило популярность Лашета, напротив, он так и не смог показать себя сильным лидером, а ряд ошибок вызвал возмущение СМИ и общественности.

Партия Союз 90/Зеленые серьезно укрепила свои позиции в последний легислатурный период (период деятельности законодательного органа – ИФ) и в мае 2021 г. даже лидировала в партийной борьбе (26%). Популярности экологистов способствовало возрастающее внимание немцев к проблемам изменения климата. В то время как социал-демократы теряли свою идентичность во время долгого нахождения младшим партнером в правящей коалиции, Союз 90/Зеленый претендовал на то, чтобы занять их место умеренных левых. Казалось, зеленый станет новым красным.

Однако после опубликования предвыборной программы и выдвижения на пост канцлера Анналены Бербок популярность партии стала стремительно снижаться. Будучи серьезными экспертами в экологической тематике, зеленые выглядели не так убедительно в других политических вопросах. Бербок не смогла добиться популярности у населения. Противники обвиняли ее в неопытности, ошибкой стала публикация собственной книги, которую тут же подвергли строгому анализу и обвинили в плагиате. Пытаясь исправить положение, Союз 90/Зеленые допускали лишь новые ошибки. После показа неудачного предвыборного ролика журналисты написали, что, видимо, эта партия действительно не хочет быть выбранной. В настоящий момент за Союз 90/Зеленые готовы проголосовать только 15%. Иными словами, недоработки партии в последние месяцы привели к тому, что зеленых поддерживают только ее традиционные избиратели, те, кому близка экологическая проблематика и правозащитная риторика. Однако партия не смогла расширить свой электорат, охватив различные группы населения, приблизиться к "народным партиям".

Лучший? Да, но лишь по сравнению с другими.

Неожиданно возросла популярность СДПГ. Долгие годы нахождения в качестве младшего партнера в правящей коалиции привели к падению поддержки партии в среднем до 14-16%. Однако за пару месяцев до выборов все больше избирателей заявили, что готовы отдать свой голос социал-демократам. В начале сентября СДПГ заняла место лидера в партийной борьбе (25%).

Фактором успеха социал-демократов стал кандидат на пост канцлера, министр финансов Олаф Шольц. Шольц является представителем консервативного крыла партии, имеет репутацию прагматичного кризис-менеджера, способного управлять экономикой страны в даже такой непростой период, и, согласно различным опросам, является популярным у населения политиком. При этом, когда СДПГ только выдвинули своего кандидата (в октябре 2020 г., на полгода раньше соперников) поддержка партии не увеличилась ни на процент. Популярность социал-демократов взросла после того, как были выдвинуты претенденты на пост главы правительства от других партий. На контрасте с совершающими ошибки Лашетом и Бэрбок Шольц стал выглядеть единственным серьезным и авторитетным кандидатом, способным стать заменой Меркель. СДПГ также провели достаточно успешную предвыборную кампанию, на плакатах, призывающих голосовать за социал-демократов на красном фоне представлено черно-белое изображение Шольца, вызывающее ассоциации с Гельмутом Шмидтом, канцлером от СДПГ в 1974-1982 гг.

Меньшую динамику демонстрирует поддержка малых партий – СвДП и Левых. Однако если первые смогли укрепить свое положение, на уровне 11-12%, то посткоммунистическая партия переживает кризис своей идентичности и с 6-7% балансирует в опасной близости от проходного барьера.

Ждем, куда качнется маятник

За последние 4 месяца рейтинг ХДС/ХСС, СДПГ и Союза 90/Зеленые менялся на 8-10%, многое зависит от того, в какую сторону качнется маятник народной поддержки в последнюю неделю. Есть ли положительные стороны у такой неопределенности? Безусловно. Несмотря на поддержку Меркель немцы стали уставать от предсказуемости выборов и от правления большой коалиции, стирающей различия между "народными партиями". Это приводило к поддержке крайних сил, в первую очередь к росту популярности крайне правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Сейчас граждане ФРГ вновь ощутили значимость выборов. Поэтому, в то время как между тремя основными партиями ведется серьезная борьба, на крайних флангах нет существенных изменений. Поддержка АдГ колеблется между 10 и 12%.

Не менее трудным вопросом является вопрос о будущей коалиции. Увеличение числа политических сил до 6, снижение популярности "народных партий" привело к размыванию голосов. Создание коалиции из двух партий становится математически невозможным, а объединения из трех игроков являются сложными и малоустойчивыми.

В связи с ростом популярности СДПГ правоцентристские силы стали пугать избирателя перспективой создания "красно-зелено-красной" коалиции (СДПГ-Союз 90/Зеленые-Левые). Однако подобное развитие событий представляется маловероятным в связи с исторически сложившимися плохими отношениями между Зелеными (к которым присоединились восточногерманские правозащитники) и Левыми (наследниками СЕПГ ГДР). Экологисты последовательно обвиняли пост-коммунистов в ошибках прошлого и настоящего (симпатии к антидемократическим режимам, критике союзников по НАТО).

В связи с тем, что ни ХДС/ХСС, ни СДПГ не согласятся войти в коалицию на правах младшего партнера, в настоящий момент наиболее вероятными являются черно-зелено-желтое (ХДС/ХСС - Союз 90/Зеленые - СвДП) или красно-зелено-желтое правительства (СДПГ – Союз 90/Зеленые - СвДП). Много зависит от того, кому удастся договориться с малыми партиями, вернувшими себе роль "деятелей королей".

А России что ждать от "маятника"?

В связи с неопределенностью правящей коалиции сложно прогнозировать как изменение состава Бундестага и правительства повлияют на российско-германские отношения. Однако, с уверенностью можно сказать, что серьезного ухудшения, как и улучшения, ожидать не приходится. Внешняя политика ФРГ отличается стабильностью и преемственностью. Представленные в предвыборных программах позиции всех партий за исключением Левых и АдГ близки. Оба ведущих кандидата на пост канцлера - Лашет и Шольц - будут вести в отношении России прагматичную политику, поддерживая сотрудничество во взаимовыгодных вопросах (в том числе экономических и энергетических), однако не изменят внешнеполитическую линию Германии по таким острым проблемам как украинский кризис.

Наиболее резкую позицию относительно политики Москвы занимают зеленые. Конечно, представитель экологистов на посту министра иностранных дел может быть сложным собеседником. Однако, входя в правящую коалицию и заключая коалиционный договор, партии соглашаются на консенсус и вырабатывают компромиссную линию по вопросам внешней политики, соответственно, даже возглавив МИД, Союз 90/Зеленые не смогут самостоятельно проводить в жизнь свои наиболее радикальные предложения (отказ от Северного потока-2, поставка летального оружия на Украину).

Эпилог

Беспокойство вызывает не вопрос о том, кто станет будущим канцлером или войдет в коалицию, а тот факт, что интерес к нашей стране у большинства партий снижается. Это заметно при сопоставлении, как за последние десятилетия в предвыборных программах уменьшается значение России и увеличивается Китая.