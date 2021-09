ФРС пересмотрит правила для собственного руководства

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США пересмотрит внутренние правила, регулирующие финансовую деятельность собственных менеджеров, после того как стало известно, что главы Федеральных резервных банков Далласа и Бостона Роберт Каплан и Эрик Розенгрен вели активную торговлю акциями, пишет The Wall Street Journal.

"Доверие американцев к Федрезерву очень важно для того, чтобы Центробанк мог эффективно выполнять свою важную миссию, и глава ФРС Джером Пауэлл предписал совету управляющих оценить свежим взглядом этические нормы, касающиеся финансовых вложений и активности руководителей ЦБ", - заявил представитель регулятора.

"Анализ, который будет проведен, поможет найти способы еще больше ужесточить соответствующие правила и стандарты, - отметил он. - ФРС внесет необходимые изменения".

Ранее в этом месяце все 12 ФРБ раскрыли информацию о финансовом положении их глав за 2020 год. Оказалось, что Каплан в минувшем году имел 27 финансовых активов стоимостью выше $1 млн, включая пакеты акций компаний и доли в фондах. Он владел акциями Apple Inc., Amazon.com Inc., Boeing Co., Alphabet Inc., Facebook Inc. и Marathon Petroleum Corp. За прошлый год он провел сделки объемом выше $1 млн с акциями 22 компаний или фондов, в том числе с акциями Apple, Amazon, Alibaba Group Holding Ltd., General Electric Co. и Chevron Corp.

Розенгрен также активно торговал акциями, хотя и в меньших масштабах, чем Каплан.

И Каплан, и Рознегрен заявили, что, хотя торговля акциями не противоречит нормам деловой этики, принятым в их ФРБ, они не хотят, чтобы создавалось впечатление, что их операции с акциями и другие инвестиционные сделки могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики.

В связи с этим они решили продать принадлежащие им акции и вложить вырученные средства в диверсифицированные индексные фонды или сохранить их в качестве денежных сбережений. Кроме того, они пообещали прекратить торговлю акциями.

Эксперты отмечают, что торговля акциями, хотя и не противоречит букве закона, нарушает его дух. Активные торговые операции глав ФРБ ставят вопрос о том, действуют ли они в интересах государства, принимая решения о денежно-кредитной политике, или руководствуются собственными интересами.

Сенатор Элизаберт Уоррен в четверг призвала ФРБ изменить нормы деловой этики, введя запрет на торговлю акциями для руководителей региональных банков.