Поиск
Хроника последних дней СССР

ФРС пересмотрит правила для собственного руководства

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США пересмотрит внутренние правила, регулирующие финансовую деятельность собственных менеджеров, после того как стало известно, что главы Федеральных резервных банков Далласа и Бостона Роберт Каплан и Эрик Розенгрен вели активную торговлю акциями, пишет The Wall Street Journal.

"Доверие американцев к Федрезерву очень важно для того, чтобы Центробанк мог эффективно выполнять свою важную миссию, и глава ФРС Джером Пауэлл предписал совету управляющих оценить свежим взглядом этические нормы, касающиеся финансовых вложений и активности руководителей ЦБ", - заявил представитель регулятора.

"Анализ, который будет проведен, поможет найти способы еще больше ужесточить соответствующие правила и стандарты, - отметил он. - ФРС внесет необходимые изменения".

Ранее в этом месяце все 12 ФРБ раскрыли информацию о финансовом положении их глав за 2020 год. Оказалось, что Каплан в минувшем году имел 27 финансовых активов стоимостью выше $1 млн, включая пакеты акций компаний и доли в фондах. Он владел акциями Apple Inc., Amazon.com Inc., Boeing Co., Alphabet Inc., Facebook Inc. и Marathon Petroleum Corp. За прошлый год он провел сделки объемом выше $1 млн с акциями 22 компаний или фондов, в том числе с акциями Apple, Amazon, Alibaba Group Holding Ltd., General Electric Co. и Chevron Corp.

Розенгрен также активно торговал акциями, хотя и в меньших масштабах, чем Каплан.

И Каплан, и Рознегрен заявили, что, хотя торговля акциями не противоречит нормам деловой этики, принятым в их ФРБ, они не хотят, чтобы создавалось впечатление, что их операции с акциями и другие инвестиционные сделки могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики.

В связи с этим они решили продать принадлежащие им акции и вложить вырученные средства в диверсифицированные индексные фонды или сохранить их в качестве денежных сбережений. Кроме того, они пообещали прекратить торговлю акциями.

Эксперты отмечают, что торговля акциями, хотя и не противоречит букве закона, нарушает его дух. Активные торговые операции глав ФРБ ставят вопрос о том, действуют ли они в интересах государства, принимая решения о денежно-кредитной политике, или руководствуются собственными интересами.

Сенатор Элизаберт Уоррен в четверг призвала ФРБ изменить нормы деловой этики, введя запрет на торговлю акциями для руководителей региональных банков.

ФРС США Джером Пауэлл Роберт Каплан Эрик Розенгрен Элизабет Уоррен

Новости

Еврокомиссию призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Путин заявил о необходимости работать с временным правительством Афганистана

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Спутниковые снимки показали расширение завода по обогащению урана в КНДР

Пандемия коронавируса

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');