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В Ирландии прошло крупнейшее в истории собрание барабанщиков ламбег

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Самое крупное в истории собрание музыкантов, играющих на барабанах ламбег, состоялось у здания парламента в пригороде Белфаста (Северная Ирландия) в субботу днем, передает BBC News.

Более ста барабанщиков приняли участие в мероприятии под названием "Барабаны для Ольстера", посвященном столетию Северной Ирландии.

Собрание было организовано агентством Ольстер-Шотландс и пятью ассоциациями барабанщиков Северной Ирландии "Ламбег". Участникам выдали сертификаты в ознаменование этого события. Для мероприятия было заказно 8 барабанов с символами, связанными с Северной Ирландией.

Ольстер - одна из четырёх исторических провинций Ирландии, объединяющая шесть графств. На ее территории находится столица Северной Ирландии - Белфаст. Часто под названием Ольстер подразумевают Северную Ирландию.

Ирландия Белфаст

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