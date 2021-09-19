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Хроника последних дней СССР

Семь человек пострадали в Гонолулу в результате падения ветки гигантского дерева

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь человек получили ранения в субботу в результате обрушения большой ветки дерева в районе Вайкики Гонолулу, сообщает ABC News со ссылкой на Hawaii News Now.

Большая ветвь дерева баньян рухнула в деревне Хилтон Гавайи, расположенной в самом сердце популярного туристического района Гонолулу, сообщили Hawaii News Now в экстренной медицинской службе Гонолулу. Четверо из семи были доставлены в ближайшую больницу. Трое других, которых осматривали на месте происшествия, отказались от госпитализации.

Баньян - дерево с самой большой в мире площадью кроны. Оно достигает высоты до 30 метров.

Гонолулу

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