Российский певец Кай Метов попал в ДТП под Минском

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский певец Кай Метов попал в автомобильную аварию в Белоруссии.

"На 85-м км автодороги М6 Минск-Гродно водитель 1977 г.р., управляя автомобилем Toyota, двигаясь в направлении Гродно, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете", - сообщили в УВД Минского облисполкома.

Артист находился на заднем сиденье, он был доставлен для обследования в медучреждение.

ДТП произошло накануне вечером. Певец должен был выступить на Дне города Гродно.