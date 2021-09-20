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Более 11 тыс. россиян в Южной Осетии проголосовали на выборах в Думу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Осетии более 11 тысяч российских граждан, по предварительным данным, приняли участие в голосовании на выборах депутатов в Государственную думу России, сообщил "Интерфаксу" заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Сергей Алексеев в понедельник.

"Обработана половина протоколов, работа велась всю ночь, никаких замечаний к ним не выявлено. По предварительным данным, проголосовало свыше 11 тысяч граждан в республике. Все протоколы будут отправлены в Москву", - сказал Алексеев.

По его словам, активность избирателей в Южной Осетии была намного выше, чем на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в прошлом году.

Для голосования на выборах в Госдуму для россиян, проживающих в Южной Осетии, на территории республики работали 10 избирательных участков: девять для гражданского населения и один для военнослужащих. ЦИК Российской Федерации присоединил жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, к Забайкальскому краю, к Читинскому избирательному округу.

Южная Осетия Госдума ЦИК РФ

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