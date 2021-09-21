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Shell продаст активы в Пермском бассейне ConocoPhillips за $9,5 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell договорилась о продаже всех своих активов в Пермском бассейне американской ConocoPhillips примерно за $9,5 млрд.

Это одна из крупнейших сделок в отрасли за последнее время, пишет The Wall Street Journal.

В сообщении Shell говорится, что $7 млрд будут возвращены акционерам, тогда как остальная часть денежных средств пойдет на улучшение баланса. Компания приобрела основную часть активов в Пермском бассейне в 2012 году у Chesapeake Energy Corp. примерно за $1,9 млрд.

ConocoPhillips сообщила, что активы включают в себя нефте- и газопроводы, а также трубопроводы для воды общей протяженностью около 600 миль (965,6 км) и другую энергетическую инфраструктуру.

Добыча Shell в Пермском бассейне составляет около 175 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В сообщении компании говорится, что большинство ее работников в Мидленде, штат Техас, и многие из тех, кто работают в Хьюстоне, присоединятся к ConocoPhillips, штаб-квартира которой также находится в Хьюстоне.

После завершения сделки Shell сосредоточится на добыче нефти в Мексиканском заливе, где компания является одним из крупнейших производителей.

Акции Shell в ходе торгов в Лондоне во вторник дорожают на 3,8%.

Shell

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