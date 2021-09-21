Поиск
Хроника последних дней СССР

Патрушев заявил, что фиаско США в Афганистане грозит новым миграционным кризисом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новый миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане будет еще тяжелее, чем в 2015 году, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - сказал секретарь СБ РФ.

По его мнению, "именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире".

"Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - заявил Патрушев.

Секретарь СБ РФ также выразил мнение, что США и их союзники должны обеспечить материальные компенсации за разрушение экономик государств, обострение их проблем и активизацию террористических угроз.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - заявил Патрушев

По его словам, "безответственный вывод американских войск (из Афганистана - ИФ) привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили".

"В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.

США завершили вывод войск из Афганистана в конце августа, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в этой стране.

Совбез РФ Николай Патрушев Афганистан США

Новости по теме

Новости

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

Shell продаст активы в Пермском бассейне ConocoPhillips за $9,5 млрд

В Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота

Что случилось этой ночью: вторник, 21 сентября

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США

Пандемия коронавируса

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');