Патрушев заявил, что фиаско США в Афганистане грозит новым миграционным кризисом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новый миграционный кризис из-за ситуации в Афганистане будет еще тяжелее, чем в 2015 году, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - сказал секретарь СБ РФ.

По его мнению, "именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире".

"Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - заявил Патрушев.

Секретарь СБ РФ также выразил мнение, что США и их союзники должны обеспечить материальные компенсации за разрушение экономик государств, обострение их проблем и активизацию террористических угроз.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - заявил Патрушев

По его словам, "безответственный вывод американских войск (из Афганистана - ИФ) привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили".

"В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.

США завершили вывод войск из Афганистана в конце августа, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в этой стране.