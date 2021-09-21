Эстония планирует ускорить обустройство границы с Россией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии рассматривает возможность построить границу с Россией ранее намеченного срока.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году. В настоящее время реализуется первый, 23-километровый этап строительства, который должен быть завершен в 2023 году.

"Департаменту полиции и погранохраны дано поручение выяснить условия, при которых восточная граница может быть построена быстрее, без ущерба для качества. Департамент изучает эти варианты и рассмотрит вопрос в правительстве этой осенью", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на парламентских слушаниях, ее цитирует во вторник пресс-служба парламента.

По словам Каллас, ускоренное строительство границы необходимо в свете усиления миграционного давления в связи с "гибридной атакой" Белоруссии.

"Для предотвращения нелегальной миграции был усилен контроль Департамента полиции и погранохраны на границах и в портах, а также уточнена часть реализации плана чрезвычайной иммиграции для массовой иммиграции", - сказала премьер-министр.

Она подтвердила, что страны Балтии и Польша тесно сотрудничают по этому вопросу и что премьер-министры обсудили строительство заграждений на восточной границе.

Каллас сообщила, что в 2021 году на строительство границы запланировано потратить 10,5 млн евро, а в 2022 году на эти цели будет выделено 14,4 млн евро.

Граница между Россией и Эстонией

Протяженность эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.