Умер египетский маршал Тантауи, которому Мубарак в 2011 году передал власть

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Маршал Хусейн Тантауи, сменивший во главе Египта президента Хосни Мубарака, скончался в возрасте 85 лет, информирует французская радиостанция France Info.

Тантауи управлял страной в качестве главы военного совета в 2011-2012 гг. в переходный период и в срок, необходимый для организации выборов, по итогам которых к власти в Египте пришел президент-исламист Мухаммед Мурси.

"Он мудро руководил страной в крайне сложных условиях и играл ключевую роль для защиты Египта", - написал в твиттере нынешний египетский президент Мухаммед ас-Сиси, который при Тантауи руководил военной разведкой.

В администрации Мубарака Тантауи более 20 лет занимал пост министра обороны.