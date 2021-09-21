Глава Киргизии предложил провести в 2022 году саммит Центральная Азия

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил в 2022 году провести саммит Центральная Азия - ООН, сообщает пресс-служба киргизского лидера во вторник.

"2 марта 2022 года мы будем праздновать 30-летие вступления Киргизии в ООН. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит Центральная Азия - ООН, чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии", - заявил Жапаров в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предложил организовать саммит в сроки проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

"Прошу уважаемых председателя Генеральной Ассамблеи и генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год", - отметил Жапаров.

Глава государства заявил, что Киргизия выдвинулась кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. "Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах", - сказал он.

Жапаров также сообщил, что Киргизия к 2050 году "постарается достичь углеродной нейтральности".

"Киргизская экономика постепенно "зеленеет", в строй будут вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Киргизия намерена поэтапно реализовать на своей территории ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии", - заявил киргизский лидер.

По его словам, реализация проектов по строительству ГЭС в Киргизии обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего региона. Жапаров добавил, что Киргизия приглашает к сотрудничеству инвесторов в водно-энергетическом комплексе, "в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в духе Парижского соглашения".