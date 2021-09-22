Столтенберг в Нью-Йорке намерен встретиться с Лавровым и Зеленским

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания в Нью-Йорке на Генассамблее ООН рассчитывает провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в Североатлантическом альянсе.

В пресс-релизе НАТО отмечается, что Столтенберг планирует встретится, в частности, с генсеком ООН Антониу Гутерришем и с некоторыми руководителями из стран-членов НАТО. В частности, он проведёт переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Также он проведёт переговоры с лидерами и официальными лицами из других стран (не входящих в НАТО - ИФ). Это премьер Австралии Скотт Моррисон, президент Колумбии Иван Дуке, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД РФ Сергей Лавров", - отмечается в сообщении.

Столтенберг, как отмечает НАТО, пробудет в Нью-Йорке до 23 сентября.