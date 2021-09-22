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Грузовые суда застряли вблизи двух крупнейших портов США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 65 грузовых судов были вынуждены стоять в очереди вблизи двух крупнейших портов Америки, что является сообщает BBC News.

Суда застряли вблизи портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич (штат Калифорния), которые обрабатывают 40% всех грузовых контейнеров, поступающих в страну. Отставание связано с растущим спросом на импорт в США. Розничные торговцы и производители поспешили разместить заказы и пополнить свои запасы, но глобальная система доставки с трудом поспевает за ними. Только в порту Лос-Анджелеса объем обработанных грузов в этом году вырос на 30% по сравнению со всем 2020 годом.

Задержки в поставках привели к нехватке детских игрушек, древесины, одежды и кормов для домашних животных, а также к росту потребительских цен.

"Сбои продолжаются на каждом узле цепочки поставок", - сказал глава порта Лос-Анджелеса Джин Серока.

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Порт Лос-Анджелеса и Лонг-Бич являются главными морскими воротами в США.

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