Грузовые суда застряли вблизи двух крупнейших портов США
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 65 грузовых судов были вынуждены стоять в очереди вблизи двух крупнейших портов Америки, что является сообщает BBC News.
Суда застряли вблизи портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич (штат Калифорния), которые обрабатывают 40% всех грузовых контейнеров, поступающих в страну. Отставание связано с растущим спросом на импорт в США. Розничные торговцы и производители поспешили разместить заказы и пополнить свои запасы, но глобальная система доставки с трудом поспевает за ними. Только в порту Лос-Анджелеса объем обработанных грузов в этом году вырос на 30% по сравнению со всем 2020 годом.
Задержки в поставках привели к нехватке детских игрушек, древесины, одежды и кормов для домашних животных, а также к росту потребительских цен.
"Сбои продолжаются на каждом узле цепочки поставок", - сказал глава порта Лос-Анджелеса Джин Серока.
Перебои с доставкой могут продлиться до Рождества
Порт Лос-Анджелеса и Лонг-Бич являются главными морскими воротами в США.