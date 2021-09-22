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Ученые нашли белок, взаимодействующий с тяжелыми радиоактивными элементами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL, США), Пенсильванского университета и Гарвардской медицинской школы установили, что некоторые бактерии вырабатывают белок, взаимодействующий с тяжелыми радиоактивными элементами, в том числе входящими в состав ядерных отходов. Об этом говорится в сообщении лаборатории. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society.

"Мы показываем, что в природе существуют молекулы, которые ранее не рассматривались, в частности, белки, такие как ланмодулин, которые могут оказывать сильное влияние на радиоактивные элементы, такие как америций, кюрий и т.д.", - приводятся в сообщении слова ученого LLNL Готье Деблонда (Gauthier Deblonde).

Отмечается, что эти элементы, называемые актинидами (плутоний, америций, кюрий и нептуний), представляют особую проблему, поскольку они остаются радиоактивными и токсичными в течение тысячелетий.

Белок ланмодулин встречается в бактериях, использующих редкоземельные элементы (лантаноиды). Он был обнаружен членами команды Пенсильванского университета в 2018 году. Ученые выясняли, можно ли его использовать для извлечения редкоземельных элементов.

"Однако было установлено, что ланмодулин предпочитает актинидные элементы любым другим металлам, включая редкоземельные элементы, – интересное свойство, которое может быть использовано для новых процессов разделения", - сказал ученый LLNL Маврик Заварин.

США

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