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ЕС потребовал от Грузии объяснений из-за возможной "прослушки" зарубежных дипломатов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Постоянного представителя Грузии в ЕС вызвали в офис организации в Брюсселе по поводу распространения в грузинских СМИ возможных незаконных записей телефонных разговоров дипломатов, аккредитованных в Тбилиси, сообщил в среду посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

"Вам уже известна реакция Брюсселя, мы серьезно относимся к этому вопросу. Наконец, это вызывает вопросы с точки зрения Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы, естественно, не думаем, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, будет участвовать в подобной деятельности против нас. С этой целью вчера посол Грузии в ЕС был вызван на встречу в офисе ЕС в Брюсселе, где его проинформировали о позиции ЕС", - сказал Харцель журналистам.

В свою очередь грузинский МИД сообщает в среду, что в прокуратуре Грузии ведется активное расследование в связи с распространением незаконных записей "прослушки" телефонных разговоров.

"Прокуратура в связи с этим расследованием обратилась за помощью к соответствующим органам США и других стран. Мы обязаны дождаться результатов расследования. При этом мы отмечаем, что Грузия остается верной всем международным обязательствам, которые предполагают полноценное и беспрепятственное осуществление дипломатическим корпусом своей деятельности в Грузии. Наш представитель в ЕС проинформировал руководство организации о ходе расследования появления скрытых записей", - говорится в сообщении МИД.

Примерно две недели назад на оппозиционных грузинских телеканалах были обнародованы расшифровки нескольких телефонных разговоров, касающихся личной жизни высоких представителей грузинской православной церкви. В комментариях к этим записям журналисты телеканалов сообщили, что получили по интернету от неизвестного источника около тысячи таких записей, в том числе и телефонных разговоров зарубежных дипломатов.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" обвиняют оппозицию в распространении незаконных записей телефонных разговоров. В свою очередь оппозиционеры заявляют, что сделать столько записей могут только спецслужбы Грузии.

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