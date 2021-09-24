Принятый на Украине закон об олигархах породил юридическую коллизию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Принятый накануне украинским парламентом закон о борьбе с чрезмерным влиянием олигархов содержит противоречащие друг другу нормы, что порождает юридическую коллизию.

"Закон об олигархах N5599 будут переголосовывать. (. . .) Там есть юридические ошибки", - написал лидер парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в пятницу в своем Телеграм-канале.

По словам Железняка, одновременно народные депутаты при обсуждении законопроекта учли три поправки в документ, которые противоречат друг другу.

"Соответственно, теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - уточнил лидер фракции.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера Дмитрия Разумкова поставить на переголосование принятый накануне закон об олигархах в связи с возникшей юридической коллизией.

Исправить эту коллизию можно путем отклонения одной из поправок или внесения изменений в закон уже после его вступления в силу. Так считает руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Действительно речь идет об ошибке, которую допустил комитет. Это наша общая ошибка, но мы это исправим (. . .) или через статью 131 регламента, или путем внесения изменений в этот закон. (. . .) Мы сейчас проводим консультации. Если мы не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту - ИФ) тот, который есть (текст принятого депутатами закона - ИФ), а потом мы внесем изменения. (. . .) Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Согласно статье 131 регламента, в случае выявления в поданном на подпись спикеру тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями, спикер может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению.

Согласно принятому 23 сентября закону, лицо будет считаться олигархом при выполнении любых трех из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу). Будет сформирован специальный реестр олигархов, который планируется обнародовать.

Лицам, включённым в реестр олигархов, запрещается, в частности, делать взносы в виде собственных денежных средств на поддержку политпартий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда) политпартий во время избирательного процесса, покупать объекты "большой приватизации", финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов и демонстраций с политическими лозунгами. Олигарх, включенный в реестр, обязан подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.