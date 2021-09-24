РПЦ собралась принять в свои ряды клириков Александрийской церкви, не признающих ПЦУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь рассмотрит вопрос о принятии в свои ряды клириков Александрийского патриархата, не согласных с решением их предстоятеля признать украинскую неканоническую церковь –Православную церковь Украины.

"Принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской православной церкви в адрес Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского патриархата, поручить Преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному Синоду", - сказано в итоговых документах Синода, прошедшего на этой неделе в Москве.

В ноябре прошлого года митрополит Леонид, являющийся также заместителем главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, сообщал, что число александрийских клириков, желающих перейти под омофор Русской православной церкви, составляет "не одну сотню".

Поводом для рассмотрения этого вопроса на Синоде РПЦ стало сослужение Александрийского патриарха Феодора с главой упомянутой неканонической церкви Украины Епифанием Думенко, которое состоялось 13 августа на турецком острое Имврос.

Синод отметил, что сослужение патриарха Феодора II с "главой раскольнической структуры, действующей на Украине", еще больше углубляет раскол между Русской и Александрийской церквами.

Александрийский патриарх – "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время он был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

В 2018 году Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же заявил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата.