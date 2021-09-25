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Один человек погиб и 14 получили ранения в результате стрельбы в Теннесси

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще 14 получили ранения в результате стрельбы в продуктовом магазине Kroger в Кольервилле (штат Теннесси) недалеко от Мемфиса, сообщили власти, передает ABC News.

Власти идентифицировали стрелявшего как британца по фамилии Тханг. Он открыл стрельбу в продуктовом магазине Kroger в четверг, ранил 15 человек и убил 70-летнюю женщину. По данным полиции, подозреваемый стрелок также мертв от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

Начальник департамента полиции Кольервилля Дейл Лейн заявил, десять из застреленных жертв были сотрудниками Kroger, а пятеро-клиентами.

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