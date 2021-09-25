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В Чехии начали распродавать довоенные бункеры

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Чешская армия распродает крепостные сооружения, которые должны были предотвратить нападение нацистов в 1938 году, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом может быть разрушена уникальная историческая система обороны.

В конце 1930-х годов Чехословакия построила сеть укреплений вдоль границы с находившейся под властью Гитлера Германией. Хотя в сентябре 1938 года система обороны еще не была полностью завершена, она, наряду с горными хребтами в приграничной зоне, представляла собой серьезное препятствие для вермахта. Правительство в Праге мобилизовало 1,1 млн солдат и их армия была готова дать отпор. Но в результате соглашения, заключенного с Адольфом Гитлером британским премьером Невиллом Чемберленом и его французским коллегой Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини в Мюнхене 29 и 30 сентября 1938 года, Чехословакия обязана была передать "третьему рейху" почти всю приграничную с Германией территорию. Таким образом, практически все чехословацкие приграничные укрепления попали в руки нацистов.

С 2000 года армия Чешской Республики начала передавать сооружения регионам и муниципалитетам или продавать их частным лицам.

"У нас на учете находится 4993 небольших бункера довоенного времени", - рассказали изданию в пресс-службе министерства обороны Чехии. Поскольку эти сооружения сегодня не имеют военного значения, почти треть из них уже сменила владельца. Армия Чехии намерена отказаться практически от всех исторических военных укреплений.

Чехия

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