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Китайские ученые синтезировали крахмал из углекислого газа

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайские ученые разработали способ получения крахмала из углекислого газа, говорится в сообщении Академии наук КНР.

"Новый способ позволяет переключить производство крахмала с традиционных сельскохозяйственных посадок на промышленное производство и открывает новый технический маршрут для синтеза сложных молекул из углекислого газа", - говорится в сообщении.

В настоящее время крахмал производится, в основном, из сельскохозяйственных культур, например, кукурузы, процесс включает в себя около 60 биохимических реакций, а также сложную физиологическую регуляцию. Теоретическая эффективность преобразования энергии при этом составляет всего около 2%.

Ученые из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии (TIB) Китайской академии наук разработали хемоферментную систему, в которой крахмал создается с помощью 11 основных реакций. В работе использована стратегия "строительных блоков", включающих химические и биологические каталитические модули для использования энергии высокой плотности и высокой концентрации углекислоты. По данным ученых, синтез позволяет производить крахмал из углекислого газа с эффективностью, в 8,5 раз превышающей биосинтез крахмала в кукурузе.

"Согласно текущим техническим параметрам, ежегодное производство крахмала в биореакторе объемом один кубический метр теоретически приравнивается к годовой урожайности крахмала от выращивания кукурузы на одной трети гектара без учета затрат энергии", - сообщил ведущий автор исследования Цай Тао.

Соавтор исследования Ма Яньхэ отметил, что такая технология поможет сэкономить более 90% обрабатываемых земель и ресурсов пресной воды. Также технология помогла бы избежать негативного воздействия на окружающую среду пестицидов и удобрений, повысить продовольственную безопасность человека, способствовать углеродно-нейтральной биоэкономике и в конечном итоге - формированию устойчивого общества, основанного на биотехнологиях, отмечается в сообщении.

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