Восемь человек погибли при взрыве машины на КПП близ дворца президента Сомали

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля", - заявил представитель полиции Ахмед Муди.

По словам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда полиция на КПП остановила автомобиль для рядовой проверки.

Ответственность за взрыв взяли боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), по их словам, атака была направлена на КПП при президентском дворце. Группировка имеет связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России).