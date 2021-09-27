Женское представительство в новом составе парламента Исландии не превысит 50%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Женщинам-депутатам все же не удалось набрать большинства в новом составе альтинга - парламента Исландии, сообщает в понедельник Associated Press.

Накануне сообщалось, что по итогам прошедших в субботу выборов в 63-местный парламент прошли 33 женщины, то есть 52% от общего числа депутатов. Однако после пересчета голосов выяснилось, что в новом составе альтинга будут представлены 30 женщин-депутатов.

На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, большинство которой в парламенте стало еще более представительным. В то же время позиции партии премьера "Движение левых зеленых" ослабли, а ее сторонников из правого лагеря, наоборот, окрепли.

В настоящий момент лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее половины мест в парламентах - в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%).