Приднестровье договорилось с РФ по тарифам на газ, свет и услуги ЖКХ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы на газ и услуги ЖКХ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) не повысятся, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский в понедельник на совещании в правительстве по итогам своего визита в Москву.

"Вся поставка и распределение энергоносителей в Приднестровье будут осуществляться на прежних условиях, исходя из чего цены на газ, электроэнергию, стоимость услуг ЖКХ повышаться не будут ни в этом году, ни в следующем. В Москве мы достигли договоренностей по этому поводу", - сказал Красносельский, чьи слова приводит его пресс-служба.

Другим достижением визита он назвал договоренность о поставке Приднестровью еще 100 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V", которые поступят двумя партиями.

Он также сообщил, что в ноябре планируется проведение в Москве "большого круглого стола с участием общественных деятелей, тех, кто занимается темой прав человека, чтобы детально обсудить все факты ограничения прав граждан, проживающих на территории республики".

Тираспольский лидер сказал, что российские власти "поддерживают переговорный процесс и считают его необходимым, как и продолжение работы формата "5+2", как и встречи переговорщиков Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" и возобновление деятельности отраслевых рабочих групп сторон".

Красносельский побывал в Москве на прошлой неделе. В настоящее время он является основным претендентом на выборах президента непризнанной ПМР, которые состоятся 12 декабря.