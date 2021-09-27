"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американская Cameron International Corporation (Хьюстон, входит в Schlumberger) выплатит $1,4 млн за поставку нефтегазового оборудования для освоения арктического морского проекта "Газпром нефть шельф", говорится в сообщении Минфина США.

"Cameron согласилась оплатить свою потенциальную гражданско-правовую ответственность за очевидные нарушения Директивы 4 Минфина США" относительно санкций в отношении поставок российским компаниям услуг по бурению и оборудования для арктического шельфа", - сообщило ведомство.

В частности, говорится, что между июлем 2015 года и ноябрем 2016 года американские руководители высшего звена Cameron утвердили контракты для своей дочерней компании Cameron Romania S.R.L. для поставок товаров компании "Газпром нефть шельф", которая подпадает под указанные санкции.

Запросы румынской компании к Cameron об одобрении контрактов разными способами ссылались на то, что поставки будут осуществляться для разведки или добычи арктического проекта "Газпром нефть шельфа" и что направление поставок – российская Арктика.

"Минфин США решил, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения и что очевидные нарушения представляют собой не вопиющий случай", - говорится в заявлении.

"Газпром нефть шельф" разрабатывает Приразломное нефтяное месторождение – оно расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега.

Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Лицензия на разработку принадлежит ООО "Газпром нефть шельф", дочернему обществу "Газпром нефти". Приразломное – единственное шельфовое месторождение в российской Арктике, на котором ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года.