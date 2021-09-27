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В ЕАЭС выработают общие подходы по защите прав на объекты интеллектуальной собственности

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ЕЭК вырабатывает согласованные подходы по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете, сообщили в пресс-службе ЕЭК в понедельник.

"Об этом в ходе заседания консультативного комитета по интеллектуальной собственности сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев. Обсуждение согласованных подходов по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в сети Интернет на площадке ЕЭК началось в этом году", - говорится в сообщении.

"Результатом работы ЕЭК в этой сфере станет заключение соглашения в рамках ЕАЭС, в котором будут заложены основные принципы, на основе которых будет осуществляться гармонизация законодательства государств Союза в сфере противодействия нарушениям прав интеллектуальной собственности в сети Интернет", - отметил Бекетаев, которого цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что участникам заседания консультативного комитета представлен отчет по мониторингу правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС за 2020 год.

"За последние пять лет в странах ЕАЭС выявлено более 80 млн единиц контрафактных товаров. При этом если в период с 2016 по 2019 год в ЕАЭС наблюдалась общая тенденция к увеличению нарушений в сфере интеллектуальной собственности, то в 2020 году выявлено 13,6 млн единиц контрафактной продукции, что на 11% меньше показателя 2019 года", - подчеркнул Бекетаев.

В частности, это объясняется активизацией деятельности уполномоченных органов стран ЕАЭС по борьбе с нелегальным оборотом товаров в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, рассмотрены вопросы возможного взаимного представительства, в том числе признания электронной цифровой подписи при получении государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности в странах Союза, а также правового регулирования по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, бывших в употреблении.

 ЕЭК ЕАЭС

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