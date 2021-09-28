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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

С совершившего покушение на Рейгана снимут судебные ограничения в 2022 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный судья заявил в понедельник, что Джон Хинкли, который пытался убить президента Рональда Рейгана 40 лет назад назад, может быть освобожден от всех оставшихся ограничений в 2022 году. Об этом сообщает Associated Press.

Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения в случае, если он останется психически стабильным.

Федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман заявил во время судебного заседания, что он вынесет свое решение на этой неделе. Он добавил, что у Хинкли, которому сейчас 66 лет, с 1983 года не проявлялось никаких симптомов психического заболевания, не наблюдалось насильственного поведения и интереса к оружию.

США Джон Хинкли Рональд Рейган

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