С совершившего покушение на Рейгана снимут судебные ограничения в 2022 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный судья заявил в понедельник, что Джон Хинкли, который пытался убить президента Рональда Рейгана 40 лет назад назад, может быть освобожден от всех оставшихся ограничений в 2022 году. Об этом сообщает Associated Press.

Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения в случае, если он останется психически стабильным.

Федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман заявил во время судебного заседания, что он вынесет свое решение на этой неделе. Он добавил, что у Хинкли, которому сейчас 66 лет, с 1983 года не проявлялось никаких симптомов психического заболевания, не наблюдалось насильственного поведения и интереса к оружию.