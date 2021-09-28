Республиканцы в Сенате США заблокировали продление финансирования правительства

Почти все сенаторы-республиканцы отказались поддерживать повышение лимита госдолга

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американские законодатели-республиканцы заблокировали одобрение в Сенате пакета мер, продлевающего финансирование правительства США до 3 декабря текущего года.

Таким образом, этот вопрос все еще остается в подвешенном состоянии за три дня до конца текущего финансового года (30 сентября), после завершения которого финансирование американского правительства будет прекращено, пишет The Wall Street Journal.

Временные меры, которые демократы пытались провести через Сенат, также предусматривают приостановку действия ограничений на размер госдолга до 16 декабря 2022 года. На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила эти меры.

Ранее в сентябре министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит госдолга, заявив, что без этого правительство страны уже в октябре останется без денег и не сможет платить по долгам.

Демократы, вероятно, разделят вопросы продления финансирования правительства и приостановки ограничений на размер госдолга в дальнейшем голосовании, отмечает WSJ. Это, как ожидается, позволит избежать приостановки финансирования правительства после завершения текущего фингода. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в понедельник, что республиканцы готовы поддержать первую часть предложенного демократами пакета мер отдельно от вопроса лимита госдолга.

Почти все сенаторы-республиканцы проголосовали против повышения потолка госдолга США в знак протеста против планируемого демократами выделения триллионов долларов на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных инициатив. Макконнелл ранее заявлял, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за повышение потолка госдолга.

Демократы, однако, отмечают, что необходимость повышения лимита госдолга США в настоящий момент вызвана сокращением налогов и крупными бюджетными расходами в период президентства республиканца Дональда Трампа.