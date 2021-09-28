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Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник вошли в территориальные воды Грузии, сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД республики.

По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках визита корабли НАТО проведут совместные с департаментом береговой охраны Грузии учения.

Это второй визит группы натовских кораблей в Грузию в 2021 году.

НАТО Грузия

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