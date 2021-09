Трамп в 2019 году предупреждал Путина о вынужденных жестких высказываниях о РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи на саммите стран G20 в Осаке в 2019 году предупреждал президента РФ Владимира Путина, что на камеру будет жестко высказываться о России, пишет газета The Washington Post со ссылкой на книгу бывшего пресс-секретаря Белого дома, выдержки из которой есть в распоряжении издания.

Стефани Гришэм, которая в 2019 году была пресс-секретарем Трампа, в своей новой книге в числе прочего вспоминает, как прошла встреча Трампа и Путина.

"Трамп наклонился к Путину в тот день и сказал ему: "Я буду вести себя немного жестче в вашем отношении в течение нескольких минут. Но это на камеру, а после того как они (журналисты - ИФ) уйдут, мы поговорим. Ну вы понимаете", - говорится в выдержках из книгии Гришэм.

Кроме того, она пишет про "необычайно привлекательную переводчицу" на встрече Путина и Трампа. Автор книги, ссылаясь на советника Белого дома по России Фиону Хилл, предполагает, что присутствие переводчицы было призвано "отвлечь" Трампа.

В 352-страничной книге I'll Take Your Questions Now (с англ. "Теперь я отвечу на ваши вопросы") бывшая пресс-секретарь рассказывает также о других случаях во время президентства Трампа. Например, о "попытках запретить пускать СМИ на территорию Белого дома", о некой молодой сотруднице пресс-службы, которой постоянно интересовался Трамп, а также "неподобающем поведении" Трампа в отношении самой Гришэм.

Согласно изданию, в своих мемуарах бывшая пресс-секретарь Белого дома пишет о "культуре лжи, которая наполняла работу администрации Трампа". "Я знала, что рано или поздно президент захочет, чтобы я солгала общественности", - указывает она, объясняя, почему не провела ни одного брифинга.

В книге она также критикует дочь Трампа Иванку и ее супруга Джареда Кушнера. "Джаред и Иванка думали, что они являются членами королевской семьи США", - пишет экс-пресс-секретарь.

Нынешний пресс-секретарь Дональда Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и прожать ложь о семье Трампа".

28 июня 2019 года Трамп и Путин провели двустороннюю встречу "на полях" саммита G20 Осаке.