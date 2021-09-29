США обвинили РФ в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США выразили сожаление тем, что Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения якобы с целью избежать критики в нарушении прав человека. Конференция должна была открыться 27 сентября в Варшаве.

"К сожалению, конференция(...) не была созвана из-за решения российского правительства заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране", - говорится в распространенном заявлении американского Госдепа.

Там пообещали продолжать "настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов".

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич неоднократно заявлял, что конференция используется рядом стран для нападок на Россию по проблеме прав человека.

"Концепция самого мероприятия требует основательного пересмотра, поскольку эти нравоучения по правам человека и что должна сделать Россия, чтобы исправить свой имидж, нам порядком надоели. Не для этого создавалось это совещание, а для коллективного поиска ответов на проблемные вопросы в сфере прав человека", - говорил ранее Лукашевич журналистам.