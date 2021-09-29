Общение орангутанов заставило ученых усомниться в модели эволюции человеческой речи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Уорикского университета (Великобритания) поставили под сомнение существующую теорию эволюции человеческого языка, изучив сигналы, которые издают орангутаны. Об этом сообщает портал научной информации Phys.org.

Ученые отмечают, что два десятилетия назад была разработана теория о том, что первые слова и грамматика возникли как реакция на ошибки передачи и потерю информации в доязыковых системах коммуникации, однако эмпирических доказательств этому не было.

Статья "Информация орангутанов, транслируемая с помощью согласных и гласных звуков, нарушает математические модели лингвистической эволюции" опубликована в среду в журнале Biology Letters Королевского общества.

Ее авторы отмечают, что орангутаны, как и люди, составляют слогоподобные комбинации из гласных и согласных звуков.

Исследователи факультета психологии Университета Уорика выбрали ряд звуков из ранее собранных аудиозаписей общения орангутанов, воспроизводя и перезаписывая их в тропическом лесу на заданных расстояниях 25, 50, 75 и 100 метров.

Команда обнаружила, что, хотя качество сигнала могло ухудшиться, его "содержание" осталось неизменным даже на большом расстоянии, несмотря на ухудшение качества звука.

Руководитель исследования, психолог-эволюционист из Уорикского университета Адриано Ламейра отмечает, что в коммуникации орангутанов "присутствуют строительные блоки языка".

Группа Ламейра сейчас переходит к расшифровке значения их сигналов, исследование включает воедино все способы, которыми орангутан комбинирует звуки, соединяя согласные и гласные звуки вместе, чтобы получить значение.