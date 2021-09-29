CNN закрыл доступ к своим страницам на Facebook в Австралии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американский телеканал CNN ограничил доступ к своим страницам на Facebook в Австралии в связи с постановлением суда страны о том, что СМИ должны нести юридическую ответственность за комментарии под постами на своих страницах в социальной сети.

Пользователи Facebook в Австралии больше не будут иметь доступ к страницам, управляемым компанией, включая ее основной блог в соцсети, международную страницу и страницы транслируемых на канале телешоу, сообщила представитель CNN, на которую ссылается газета The Wall Street Journal.

CNN, подразделение принадлежащей AT&T Inc. компании WarnerMedia, стала первым крупным американским СМИ, публично закрывшим доступ к страницам на Facebook в Австралии после решения суда, принятого ранее в сентябре.

Суд постановил, что СМИ упрощают пользователям возможность оставлять комментарии и побуждают их делать это, создавая публичные страницы на Facebook и публикуя там различный контент. При этом, согласно заявлению суда, СМИ несут ответственность за любой дискредитирующий контент, появляющийся на страницах, поскольку рассматриваются в роли тех, кто публикует комментарии.

После постановления суда CNN обратился к Facebook Inc. с просьбой помочь информационным агентствам закрыть возможность комментирования постов на всех страницах в Австралии, чтобы избежать потенциальных юридических рисков, пишет WSJ со ссылкой на осведомленный источник. Однако Facebook отказалась это сделать, вместо этого предложив CNN помощь в закрытии комментариев к постам по мере необходимости.

В конечном итоге CNN счел, что процесс управления доступом к комментариям в каждом из аккаунтов будет слишком длительным, и решил вообще запретить доступ к своим страницам на фейсбуке в этой стране.