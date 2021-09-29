Запуск телескопа Euclid для изучения темной материи запланирован на конец 2022 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Запуск космического телескопа Euclid с космодрома Куру запланирован на конец 2022 года, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ESA).

"Euclid будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане, стартовое окно откроется в конце 2022 года. Он выйдет на орбиту вокруг второй точки Лагранжа системы Солнце-Земля, которая расположена в 1,5 млн километров прямо за Землей, если смотреть со стороны Солнца", - говорится в сообщении агентства.

В данный момент модуль полезной нагрузки будущего телескопа ожидает отправки в Турин (Италия), где он будет соединен со служебным модулем, после чего сборка телескопа будет полностью завершена. Затем аппарат пройдет серию тестов, включая механические и термальные испытания.

Ранее сообщалось, что телескоп может быть запущен на российской ракете-носителе "Союз" в 2020 году.

Как сообщал в 2015 году Жан-Жак Дорден, занимавший тогда должность гендиректора ESA, в научной программе агентства ракета "Союз" будет использована для запланированного на 2020 год запуска космического телескопа Euclid.

Однако запуск телескопа был перенесен из-за проблемы с программным обеспечением, которая теперь, по информации разработчиков, успешно решена.

В 2017 году во время испытаний была выявлена аномалия в работе детекторов, разработанных в США для ESA. Отмечалось, что проблема была связана с электронным чипом, не работавшим в условиях низкой температуры, с которой телескопу предстоит столкнуться в космосе.

В 2020 году компания Arianespace сообщила, что миссия Euclid может быть осуществлена с помощью как европейской ракеты-носителя Ariane-6, так и российского "Союза".

Главная задача телескопа – исследование темной энергии и темной материи, которые не видны через телескоп, однако их существование может быть выявлено благодаря наблюдению за большим количеством галактик. По мнению ученых, расширение вселенной и рост галактических суперкластеров обусловлен влиянием темных энергии и материи, однако этот феномен до конца не изучен.

Euclid будет делать снимки миллиардов галактик, находящихся в десятках миллиардов световых лет, его область наблюдения покроет более трети ночного неба, что поможет астрономам узнать, как расширялась вселенная и росли космические структуры.

Euclid будет оснащен двумя инструментами – формирователем изображений VIS и аппаратом с ближним инфракрасным спектрометром и фотометром NISP. Эти инструменты помогут создавать 3D изображения для исследования морфометрических, фотометрических и спектроскопических свойств галактики. Также аппарат будет оборудован солнечными панелями для генерации электроэнергии и ориентации телескопа в космосе.